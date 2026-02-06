Названы ближайшие цели ВС РФ

Освобожденное российскими военными село Поповка в Сумской областью стало частью образовавшегося в регионе плацдарма, который можно будет расширить за счет расположенных неподалеку населенных пунктов. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, назвав ближайшие цели ВС РФ на этом участке фронта.

Он отметил, что плацдарм шириной до 9 км проходит по линии Поповка — Высокое — Грабовское. По мнению Коца, его можно укрепить — путем взятия ближайших сел Рясное, Таратутино и Новодмитровка.

«Целью здесь может стать взятие под контроль трассы Р45, соединяющей города Сумы и Харьков. Кроме того, решается задача формирования буферной зоны: украинцам теперь будет сложнее обстреливать населенные пункты Белгородской области», — заявил Коц.

Напомним, что Минобороны РФ заявило об освобождении Поповки в пятницу, 6 февраля. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».