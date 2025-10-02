Путин пошутил про «Орешник»

Во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин пошутил про название ракеты «Орешник».

В ходе разговора о современном российском вооружении Путин заявил, что новая ракета носит название «Орешник», а не «Орешкин». При этом он также добавил, что в России продолжается дальнейшая работа по разработке новых систем гиперзвукового оружия.

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал, как расписался в секретной ведомости ЦРУ.