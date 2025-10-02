Путин рассказал, как расписался в секретной ведомости ЦРУ

Президент России Владимир Путин в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о том, как директор ЦРУ попросил его поставить подпись после ознакомления с секретными документами.

Глава государства рассказал, что в конце 90-х годов, когда возглавлял Федеральную службу безопасности (ФСБ), получал информацию о действиях США на Кавказе. Во время рассказа Путин назвал себя «директором ЦРУ» и тут же перевел это в шутку.

«Я что видел как директор ЦРУ. Как директор будущий, будущий!» — оговорился президент РФ, вызвав смех в зале.

Путин тоже улыбнулся и пояснил, что однажды, будучи гостем 43-го президента США Джорджа Буша, ознакомился с секретными документами ЦРУ.

«Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: «Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок», — пояснил глава РФ.

Российский лидер уточнил, что не стал отказываться: «сказал «ну, ладно», взял, расписался».