Украинские войска во время подготовки саммита РФ — США, который состоялся на Аляске, нанесли серию целенаправленных ударов по крупнейшим прифронтовым городам на российской территории. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел страны Родион Мирошник, пишет ТАСС.

© Газета.Ru

По его словам, Киев совершил целую серию провокаций в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Их сель заключалась в создании негативного информационного фона и срыв переговоров.

"Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших прифронтовых городов: Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска и Донецка. Намеренным ударам подверглись жилые многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей", — отметил дипломат.

Очные переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. По итогам саммита стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о "существенном прогрессе" в процессе урегулирования конфликта на Украине. 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позже к переговорам присоединились ряд европейских лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

В тот же день Трамп сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным.