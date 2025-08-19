Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

В ночь на вторник, 19 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России два десятка беспилотников. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 летательных аппаратов над тремя регионами России. ВСУ, как уточняется, атаковали Россию дронами самолетного типа.

Больше всего дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью. Еще по 5 перехватили над Ростовской областью и над Крымом. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 18 августа ВСУ выпустили 23 летательных аппарата по семи регионам. Под удар попали Тамбовская, Белгородская, Ростовская, Курская и Воронежская область, а также Краснодарский край, Крым, Черное и Азовское моря.