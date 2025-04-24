Япония показала корабль с рельсотроном

Морские силы самообороны Японии показали корабль JS Asuka, на который установили прототип рельсотрона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Демонстрация была приурочена к визиту вице-адмирала Омачи Кацуси. Отмечается, что рельсотрон на JS Asuka может выстреливать 40-миллиметровые стальные снаряды с гиперзвуковой скоростью. При этом масса каждого снаряда — около 320 грамм.

Во время последних испытаний в 2018 году начальная скорость такого снаряда достигла 2230 метров в секунду. Как считают эксперты, рельсотрон потенциально может оказаться самым мощным неядерным оружием в истории человечества. Кроме того, оно не требует для использования пороха или других взрывчатых веществ.

Ранее Япония согласилась передать ВСУ разведданные со спутника.