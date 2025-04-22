Япония передаст Киеву разведданные с орбиты

Япония согласилась передать Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Об этом сообщает портал Intelligence Online.

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Отмечается, что, в частности, Украина получит доступ к снимкам со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Данные будет передавать японский институт iQPS, который уже имеет пять спутников на орбите.

Как сообщает в своем Telegram-канале украинский аналитический проект DeepState, Киев уже получает SAR-снимки Финляндии, Германии и Италии. При этом, по данным авторов проекта, Украине значительно не хватает данных, которые предоставляли США, и нет ни одного европейского оператора, способного предоставить спутниковые изображения на уровне американских.

Ранее появились сообщения, что потенциальная остановка помощи Украине снизит доход компаний из США, специализирующихся на предоставлении коммерческих спутниковых изображений, сделанных с помощью технологии SAR. Как рассказал бывший руководитель коммерческих программ в Национальном агентстве геопространственной разведки США (NGA) Дэвид Готье, ведущие поставщики данных SAR получили задание делать радиолокационные изображения над украинской территорией после принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю в 2024 году.