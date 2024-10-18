Танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву на днях заявила Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters. Об этом заявило посольство РФ в Австралии в своем Telegram-канале.

По словам дипломатов, австралийское правительство упорствует в своей бессмысленной и безответственной политике, движимой антироссийской стратегией Запада, но удобно прикрываясь лицемерными стенаниями о "международном порядке, основанном на правилах" и фальшивыми опасениями за территориальную целостность Украины".

Поставка танков, которые не являются оборонительным оружием, является еще одним шагом в постоянно углубляющемся вовлечении Австралии в войну Запада против России через посредников, подчеркнули в дипмиссии.

Проливая "крокодиловы слезы" о бедственном положении Украины, Австралия вносит свой политический и материальный вклад в затягивание конфликта, следя за тем, чтобы Владимир Зеленский мог продолжать отправлять украинцев на бойню в интересах своих западных хозяев, говорится в комментарии.

Однако, добавили дипломаты, танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters. Киевский режим не может победить, какое бы оружие ему ни дали, подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, на днях стало известно, что Австралия "подарит" Украине 49 американских танков M1A1 Abrams. По данным СМИ, Киев выразил заинтересованность в получении снимаемых с вооружения австралийской армии танков больше года назад. Часть из 49 боевых машин нуждается в ремонте, также они могут выступить в качестве доноров запасных частей.