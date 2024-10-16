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Военный эксперт объяснил, почему Россия не спешит брать Харьков

Россия не спешит брать под контроль Харьков, потому что перед этим нужно решить задачи в ЛНР и ДНР, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что также нужно освободить Курскую область, куда вторглись Вооруженные силы Украины. По его словам, пока задача взятия Харькова не стоит, но она может быть поставлена в будущем.

Эксперт объяснил, почему Россия не спешит брать Харьков
© globallookpress.com

Чтобы приступить в взятию Харькова, русского города и второго по потенциалу на Украине, нужно решить много задач: это и Купянское направление, это и Донбасс, особенно на стыке ЛНР и ДНР, это и Волчанск. Это связано с завершением уничтожения врага на курской земле. Забот много. Пока задача не стоит, предположу, но она может быть поставлена, — пояснил эксперт.

Дандыкин уточнил, что президент России Владимир Путин уже предлагал Украине отвести войска из новых регионов РФ и не вступать в НАТО, но у украинского лидера Владимира Зеленского возник «план победы». Эксперт допустил, что Киев планирует провести выборы весной 2025 года и легитимизировать Зеленского и Верховную раду.

Но это очередное надувательство — предложение о временном перемирии. Кроме Харькова есть еще и Запорожье. Нужно уничтожать главные силы ВСУ, бить по дальним тылам, и тогда вопрос будет решаться. Это тяжелая и напряженная работа, — заключил Дандыкин.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков ранее заявил, что группировка ВСУ может попасть в окружение в районе Купянска в Харьковской области. Он добавил, что, выйдя в тыл купянской группировки, ВС РФ могут продолжать движение, создав угрозу Киеву.

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