Бойцы "Алании" оснастили FPV-дроны искусственным интеллектом

В Запорожской области среди бескрайних степей расположилась штаб-квартира диверсионно-разведывательного отряда "Алания". Здесь добровольцы из Северной и Южной Осетии наладили серийное производство различных FPV-дронов, от разведчиков до камикадзе.

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А в полевой лаборатории препарируются трофейные украинские беспилотники, тестируются дроны-перехватчики, проверяются "птички" с искусственным интеллектом и разрабатываются новые способы радиоэлектронной борьбы. Корреспондент "РГ" побывал в ведущем боевые действия батальоне.

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Удар от первого лица

Добираться до расположения добровольцев пришлось на перекладных. Обращаю внимание, что зеркала заднего вида у автомобиля смотрят в небо. Офицер сопровождения с позывным Манул пояснил, что так делается, дабы видеть заходящие в атаку со спины дроны-камикадзе. К счастью, поездка прошла без знакомства с беспилотниками врага.

- Еще недавно слова "дроны" и "роботы" ассоциировались с фантастической киносагой "Звездные войны", однако на СВО беспилотники стали жестокой реальностью. Дроны заставили бронетехнику "отрастить мангалы" (самодельные противокумулятивные решетки. - Прим. ред.), изменили тактику артиллерии, танков, пехоты и флота. А про разведку и доставку грузов даже и говорить не приходится: без дронов никуда, - эмоционально объясняет заместитель командира отряда с позывным Марчелло.

Пройдя КПП с автоматчиком, оказываюсь в обычной, на первый взгляд, воинской части. Однако есть отличие: нет дневального на тумбочке, а все бойцы заняты неотложными делами.

Главную стену штаба занимает посвященный памяти павших товарищей стенд. С фотографий смотрят лица погибших на фронте добровольцев, а напротив установлен отчет о боевой работе. Он очень красноречив. "С марта 2022 года бойцы отряда удостоены высоких государственных наград: орден Мужества получили 28 человек, медаль "За отвагу" - 51, медаль "За храбрость" - двое, медаль "Во славу Осетии" - 32, медаль "Участник СВО" - 125" - написано на самодельном стенде. Не каждая кадровая воинская часть может похвалиться такими достижениями.

- Главное отличие добровольческого подразделения от кадровых или мобилизационных частей - это высокая мотивация бойцов. Мы рискуем жизнью не ради денег. Многие добровольцы из Южной Осетии говорят: "В 2008 году Россия спасла наш народ от уничтожения, и теперь наш долг - помочь русским", - объясняет Марчелло и показывает на лист бумаги с надписью: "Воин, в отряде говорят только на русском". - Плакат сделан, чтобы между военнослужащими не возникало недопонимания. Мы одна семья, и у нас одна цель - победить врага. Поэтому командование армии и 19-й мотострелковой дивизии поручает нам самые сложные диверсионно-разведывательные задачи на фронте и в тылу противника.

В зале оперативного дежурного установлено несколько огромных телеэкранов. На них в режиме реального времени демонстрируется все происходящее у противника за линией фронта. Офицеры-наблюдатели внимательно фиксируют все передвижения - автомобилей, людей, бронетехники. Особое внимание уделяется гражданским пикапам и микроавтобусам: ВСУ часто используют для логистики невоенные автомобили.

Все выявленные цели наносятся на электронную карту. Отметки в режиме реального времени доступны смежникам - артиллеристам, штабам, оперативному отделу, разведчикам и т. д. Поэтому в случае необходимости решение о нанесении удара беспилотниками, реактивной или ствольной артиллерией принимается в считанные минуты. В 2022 году на согласование целей уходили часы, и вражеская техника порой успевала покинуть позиции.

- Сегодня ночью было жарко. Украинские ДРГ пытались сорвать ротацию и зайти в тыл группе наших бойцов. Дроном с тепловизором отследили передвижение противника и накрыли их 120-миллиметровыми передвижными минометами. Потом штурмовики ликвидировали остатки ДРГ, - рассказывает, водя лазерной указкой по экрану, дежурный офицер.

Вижу на карте пять синих флажков с надписью: "БЯ". Интересуюсь.

- Это сбитые перехватчиками украинские дроны-бомбардировщики типа "Баба яга", каждый из которых несет от двух до шести минометных мин. У нас есть пилот, который вылетает на атаку беспилотников противника FPV-дроном. Почему говорю, что боец вылетает, ведь оператор находится на земле? Дело в том, что FPV-дрон (кстати, аббревиатура расшифровывается First Person View и переводится как вид от первого лица) - это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, передающей видео на очки виртуальной реальности пилота. Благодаря этой технологии оператор может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит дрон, будто он находится внутри беспилотника. Скорость у FPV гораздо выше, чему у "Бабы яги", и поэтому дрон-камикадзе может протаранить беспилотный бомбардировщик, - объяснил Марчелло.

Военно-полевая лаборатория

Лабораторно-производственный корпус напоминает фабрику или большую мастерскую по ремонту ИT-техники. На зеркале белой краской выведено: "НИИ "Алания".

Сдвинутые столы посредине ангара заставлены микросхемами, увеличительными стеклами, пассатижами, отвертками и паяльниками. Рядом лежат корпуса, винты, зарядные батареи и запасные части квадрокоптеров. 3D-принтеры, тихо жужжа, печатают различные детали: от опорных несущих пластин корпуса до стабилизаторов для боеприпасов.

Дело поставлено на поток, и производственный процесс не прерывается ни на минуту.

Вдоль стен высятся горы составленных друг на друга готовых дронов различных систем и предназначений. Для того чтобы они стали грозным оружием, каждый из них надо снабдить электробатареей и боезарядом. В зависимости от боевой задачи беспилотник оснащается одним из восьми видов боеприпасов: для пехоты - гранатами Ф-1, противопехотными минами ПМ-1 "лепестки", для бронетехники - кумулятивными и т. д.

- Отдельно изучаются перехваченные РЭБ дроны противника. Интерес представляют диапазоны частот, на которых ведется управление беспилотниками. Операторы ВСУ начали применять комплексы радиоуправления с "плавающими" частотами, то есть в полете дрон переходит с одной частоты на другую. Это делается, чтобы системам РЭБ было сложно подавить канал радиосвязи, но мы работаем над "противоядием". Специалисты также "перепрошивают" трофейное оборудование, и затем беспилотник возвращается к своим хозяевам, но уже с зарядом взрывчатки, - рассказывает боец с позывным Батик.

К изучению аппаратов противника в "Алании" относятся серьезно: создана специальная лаборатория, где собрана практически вся линейка беспилотников ВСУ. В одном ряду стоят тяжелые квадрокоптеры "Баба яга", беспилотник-разведчик "Фурия" и дроны самолетного типа.

Чаще всего для налетов противник применяет беспилотники "Лютый", "Бобр" или UJ-22. "Лютый" представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем. Его боевая часть осколочно-фугасного типа, а вес составляет 50 килограммов. БПЛА "Бобр" представляет собой барражирующий боеприпас с кумулятивным боеприпасом, который способен пробить не менее 200 миллиметров брони или 550 миллиметров бетона. Опасность также представляет и сделанный из композитных материалов многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс UJ-22 Airborne. Если возвращение беспилотника не запланировано, то он может пролететь 1600 километров в одну сторону с полезной нагрузкой до 20 килограммов и атаковать, как дрон-камикадзе, любую цель.

- На 8 мая операторы ВСУ прислали на нашу позицию дрон, который был полностью изрисован фашисткой символикой. Таким образом, они хотели "поздравить" нас с Днем Европы, но мы посадили его с помощью РЭБ. Отремонтировали и на другой день, 9 мая, отправили беспилотник с красными звездами и взрывчаткой обратно. Поздравили врага с Днем Победы, - рассказал Батик.

На фронте профессия оператора беспилотных систем считается одной из самых опасных. Ведь едва противник обнаруживает в радиоэфире местонахождение пилотов, то стремится уничтожить их из всех видов оружия. Поэтому выходящий на боевое задание расчет БПЛА прикрывают несколько человек, в том числе вооруженный карабином или охотничьим ружьем стрелок, чтобы сбивать украинские FPV-дроны.

- Много экспериментируем, чтобы увеличить дальность полета дронов, а также применяем другие способы для выполнения боевой задачи и сохранения жизни пилотов. Например, применяем искусственный интеллект: оператор выводит квадрокоптер в заданный район, а дальше дрон уже по установленной программе самостоятельно продолжает полет и выполняет боевую задачу, - сообщил Батик. - С каждым днем дронов у нас становится все больше, и скоро украинские солдаты это почувствуют на себе. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами.

Кстати

Выступая на заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения, президент РФ Владимир Путин сказал, что до 2030 года в России создадут 48 особых научно-производственных центров проектирования, испытания и выпуска беспилотников.