Экс-военный ВСУ пожаловался на немецкий танк Leopard

Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на немецкий танк Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.
По его слова, в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка« можно свариться». В Польше украинские военные обучались на старых модификациях танка Leopard 2A4, который производился с 1985 по 1992 год.
«Какого года он - не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет», — сказал экс-военный ВСУ.