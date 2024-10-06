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Экс-военный ВСУ пожаловался на немецкий танк Leopard

Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на немецкий танк Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-военный ВСУ пожаловался на немецкий танк Leopard
© globallookpress.com

По его слова, в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка« можно свариться». В Польше украинские военные обучались на старых модификациях танка Leopard 2A4, который производился с 1985 по 1992 год.

«Какого года он - не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет», — сказал экс-военный ВСУ.

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