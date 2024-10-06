Экс-военный ВСУ пожаловался на немецкий танк Leopard

Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на немецкий танк Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

По его слова, в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка« можно свариться». В Польше украинские военные обучались на старых модификациях танка Leopard 2A4, который производился с 1985 по 1992 год.