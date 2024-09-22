Беспилотники уничтожены над Астраханской областью
Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины уничтожены в небе над Астраханской областью.
Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин, атака киевского режима была направлена на объекты в северной части Астраханской области.
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«Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет», — отметил он.
Ранее стало известно об уничтожении беспилотника в Ростовской области. Сообщалось, что на месте падения его обломков загорелась сухая трава.