Беспилотники уничтожены над Астраханской областью

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины уничтожены в небе над Астраханской областью.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин, атака киевского режима была направлена на объекты в северной части Астраханской области.

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«Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет», — отметил он.

Ранее стало известно об уничтожении беспилотника в Ростовской области. Сообщалось, что на месте падения его обломков загорелась сухая трава.