Расчет ударного беспилотника группировки войск "Юг" уничтожил группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделение БПЛА Южной группировки войск нанесло удар по укрытию украинских националистов на донецком направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс выстрелов осколочных гранатометных (ВОГ) по укрытию украинских националистов, уничтожив до отделения ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на этом участке фронта подразделения БПЛА Южной группировки войск ежедневно уничтожают десятки украинских солдат и технику. Боевая работа ведется как днем, так и ночью.