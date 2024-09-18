В Смоленской области силами РЭБ подавили два БПЛА

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Духовщинском и Вяземском районах Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В очередной раз украинский режим предпринял попытку атак на территорию Смоленской области. В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены еще два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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