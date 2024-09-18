В Тверской области организовали горячую линию в связи с эвакуацией

Организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщила администрация Торопецкого муниципального округа во "ВКонтакте".

"По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру 8 (4822) 39-09-82", - сказано в сообщении.

Администрация округа также призвала жителей не публиковать кадры с места падения беспилотников в целях общей безопасности.

Как ранее сообщал глава региона, в городе Торопце Тверской области возник пожар из-за падения обломков БПЛА