Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от России

По итогам первого полугодия 2024 года выяснилось, что Финляндия им Эстония в большей степени зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доля импорта на них приходится по 88,4 (335,7 миллиона долларов) и 44,1 процента (1,5 миллиона долларов) соответственно.

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В перечне стран, импортирующих российский никель, также значатся Чехия (7,7 процента), Германия (7,4 процента), Болгария (5,7 процента), а также Словения, Польша, Нидерланды, Латвия и Испания с более низкими процентами.

Ранее стало известно, что в июне 2024 года Индия довела импорт российских черных металлов (железо и сталь) до 45,6 миллиона долларов.