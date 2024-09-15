СМИ: Власти Франции услышали предупреждение Путина по Украине

Французские чиновники услышали предупреждение президента России Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт на Украине. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны", - заявил собеседник газеты.

Как отмечает издание, на официальном уровне Франция продолжает хранить молчание, несмотря на частые публикации СМИ на тему ударов западным оружием вглубь территории России.

Накануне Путин назвал подменой понятий дискуссию Запада о том, разрешать ли Украине удары западным высокоточным оружием вглубь России.

Глава государства подчеркнул, что если Киев получит соответствующее разрешение, то это будет означать прямое участие стран НАТО, США и Европы в конфликте.

Впоследствии представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон серьезно воспринимает предупреждения России.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва знает, что Запад уже принял решения насчет ударов вглубь российской территории и передал соответствующие сигналы Киеву.

По его словам, Россия будет реагировать на шаги Вашингтона и Лондона так, чтобы им мало не показалось.