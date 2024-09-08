На курском направлении украинские вооруженные формирования за сутки потеряли до 510 военных и 19 единиц техники. Такие данные приводит Минобороны РФ в воскресной сводке боевых действий.

«За сутки потери ВСУ составили до 510-ти военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — сказано в сообщении Минобороны.

За сутки российская армия успешно отразила пять атак.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих, 87 танков, 42 БМП, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин.

Также уничтожены сотни автомобилей, десятки артиллерийских орудий, ракетных установок, станций РЛС и инженерных машин.

Ранее в США заявили, что ВСУ катастрофически не хватает подкреплений, солдаты дезертируют и отказываются выполнять приказы.