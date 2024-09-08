Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

© Lenta.ru

Журналисты из США поговорили с шестью действующими и бывшими командирами украинских войск, и те сообщили СМИ, что дезертирство и отказ подчиняться — одни из самых серьезных проблем на фронте.

«За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует солдат», — заявили журналисты издания.

В материале CNN также сообщается, что лишь за первые четыре месяца 2024 года на Украине завели дела на 19 тысяч военных, которые покинули позиции или дезертировали.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко». Он сообщил, что украинская армия понесли большие потери личного состава.