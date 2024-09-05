Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в Брянской области

Третий за ночь беспилотник пытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал губернатор.

Минобороны сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области

По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на четверг, 5 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Новороссийск. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и отчитался, что от улицы Исаева до Мысхако из-за опасности закрыты пляжи.