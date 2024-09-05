Минобороны сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" одного из соединений воздушно-десантных войск группировки "Север" уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив подразделения противника", - рассказали в министерстве.

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Кадры, полученные с БПЛА, подтвердили уничтожение цели.

Как рассказал начальник штаба реактивного артиллерийского дивизиона с позывным Беркут, работа ведется постоянно и их очень поддерживают "курские ребята, которые хотят как можно быстрее выбить противника".