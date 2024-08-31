В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в четвертый раз за сутки объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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В красную зону снова попали Кировоградская, Николаевская и Черниговская области, ранее тревога на их территории была отменена.

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Режим предупреждения об угрозе с воздуха также перестал действовать в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Сумской области сирены звучали почти 10 часов.

Ранее украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Киеве и Сумах, телеканал TCH - о взрывах в Броварах Киевской области и Кременчуге Полтавской области.