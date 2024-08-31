Минобороны сообщило об уничтожении крупного склада вооружения ВСУ

«Искандер-М» уничтожил украинский склад боеприпасов в Сумской области
Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в селе Нижняя Сыроватка в Сумской области. Кадры поражения цели опубликовало Минобороны РФ.
Населенный пункт со складом находился в пяти километрах к югу от Сумы, на нем находилось ракетно-артиллерийское вооружение и военное имущество киевского режима.
Был проведен тщательный анализ разведывательных данных, а также фиксирование украинских боевиков в этом районе. После чего было принято решение о точечном ударе.
После уничтожения средства объективного контроля на объекте зафиксировали повторный взрыв и полное выгорание после него.
Ранее в том же регионе ВС РФ уничтожили ангары ВСУ с вооружением, военной и специальной техникой.