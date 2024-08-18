Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС
Физическая защита Курской атомной электростанции усилена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора аналитического онлайн журнала «Геоэнергетика Инфо» Бориса Марцинкевича.
По его словам, для обеспечения безопасной работы станции и строящихся энергоблоков обеспечены меры по борьбе с возможными средствами нападения с воздуха. При этом стройка на АЭС продолжается, сама станция работает штатно.
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«Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти», — заявил эксперт.
Он указал, что для АЭС сохраняется опасность атаки с воздуха и выразил надежу, что меры противодействия уже защищают станцию.