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Генерал рассказал о долгожданном ответе России на попытку ВСУ взорвать АЭС

Если Вооруженные силы Украины попытаются нанести удар по Курской или Запорожской атомной электростанции, то ответ России будет жестким, предположил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru. По его мнению, РФ тогда нанесла бы удары по центрам принятия решений — бункерам, укрытиям и штабам в Киеве.

Генерал рассказал о долгожданном ответе России на попытку ВСУ взорвать АЭС
© РИА Новости

Если Киев все-таки попытается нанести удар по Курской или Запорожской АЭС, то, предположу, ответ России будет жестким — по центрам принятия решений, по бункерам, укрытиям, по Киеву, по штабам, где они там все спрятались. Ни для кого не секрет, что там сидят натовские генералы, инструкторы, иностранные наемники, — заявил Липовой.

По словам генерала, Киев должен понимать, что Россия не заставит себя долго ждать. В данной ситуации шутить нельзя, добавил он.

Все безрассудные решения Украины направлены на дискредитацию России. Точно так же Киев обвинял Россию в обстрелах Донецка и Луганска, а также ЗАЭС. И на все это у Киева есть молчаливое согласие Запада, — констатировал военный.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины готовятся к нападению на Курскую атомную электростанцию. В связи с этим она призвала международные организации осудить происходящее и не допустить нарушения ядерной безопасности объекта. Представитель украинского МИД Георгий Тихий заверял, что Киев не имеет ни намерения, ни возможности атаковать атомные объекты.

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