Мэрия Белгорода: ВСУ обстреливают село Репяховка

Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.

"Внимание! Ведется обстрел Краснояружский район, с. Репяховка", - говорится в сообщении. Местных жителей призвали спуститься в подвал или укрытие.

В зоне группировки войск «Днепр» началась охота за беспилотниками ВСУ

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своем Telegram-канале, что на въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Кроме того, атаке Вооруженных сил Украины подверглись четыре населенных пункта. Также накануне в Шебекино при обстреле был ранен мирный житель. Гладков уточнил, что мужчину с осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. После он будет переведен в областную клиническую больницу. Утром 9 августа один из многоквартирных домов в городе Шебекино подвергся атаке четырех беспилотников.