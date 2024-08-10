В зоне группировки войск «Днепр» началась охота за беспилотниками ВСУ

Командир российской арктической стрелковой роты снайперов из состава группировки войск «Днепр» с позывным Сибирь рассказал, как его подчиненные находят и уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. По его словам, подразделения бригады ведут разведку на наблюдательных постах и на местах усиливают мотострелковые части.

Снайперы, как правило, работают на передовой ночью. Они укутываются в тепловизионные накидки, защищающие от дронов.

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На вооружении снайперов арктической бригады имеются классические СВД и ВСС, а также современные отечественные снайперские винтовки «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами, с помощью которых они точно поражают цели как в дневное, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров, — пояснили в Минобороны РФ.

На днях солдат ВСУ с позывным Фотон рассказал, что украинская армия до сих пор не нашла эффективных средств против российских дронов. Он уточнил, присутствие беспилотных летательных аппаратов ВС России наблюдается 24 часа в сутки на всех участках СВО.

До этого российский снайпер ликвидировал украинский беспилотный летательный аппарат, известный как «Баба-яга». Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал видео необычного противостояния в Красногоровке (ДНР).