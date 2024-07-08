США сообщили о новом ударе по Йемену

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, уничтожив два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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"За прошедшие 24 часа силы CENTCOM уничтожили два БПЛА на подконтрольной хуситам территории Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).



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Помимо этого, сообщили в CENTCOM, партнеры США по международной коалиции уничтожили два беспилотника в небе над Аденским заливом.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.