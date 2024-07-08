США завершили вывод войск с территории авиабазы в столице Нигера

США завершили вывод своих военных с авиабазы в столице Нигера, Ниамее, говорится в совместном коммюнике двух стран.

«Министерство обороны Республики Нигер и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101, расположенной в Ниамее, завершен», – приводит РИА «Новости» цитату из документа.



Кроме того, США должны вывести свои силы из города Агадес на севере Нигера до 15 сентября.

Напомним, Пентагон объявил о планах завершить в воскресенье вывод военных с авиабазы в столице Нигера.