ВС РФ отражают атаку БПЛА на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город атаковали беспилотные летательные аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Развожаев сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. По предварительным данным, сбиты уже четыре беспилотника. Пострадавших в результате происшествия нет.

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