ВС РФ отражают атаку БПЛА на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город атаковали беспилотные летательные аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Развожаев сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. По предварительным данным, сбиты уже четыре беспилотника. Пострадавших в результате происшествия нет.
БПЛА уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области
«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации спасательной службы — повреждений объектов нет», — отметил глава города.