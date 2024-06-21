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БПЛА уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области

Беспилотник сбили в российском регионе
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

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Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел села Почаево Белгородской области.

Также четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА.

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Александр Богомаз
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