Беспилотник сбили в российском регионе

БПЛА уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Над регионами РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА
Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел села Почаево Белгородской области.
Также четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА.