Беспилотник сбили в российском регионе

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Над регионами РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел села Почаево Белгородской области.

Также четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА.