$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Над Воронежской областью сбили два БПЛА

Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Над Воронежской областью сбили два БПЛА
© РИА Новости
"Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа", - сообщил он.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ

По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется, добавил Гусев

Военные новости
Александр Гусев
Минобороны России