Над Воронежской областью сбили два БПЛА

Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа", - сообщил он.



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По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется, добавил Гусев