ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж танка Т-90А Западной группировки ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танкисты мотострелковой бригады группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции уничтожили пункт управления БПЛА, выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп. На передовой экипаж танка Т-90А первым метким выстрелом уничтожил точку, где находился расчет БПЛА противника, а также осколочно-фугасными боеприпасом поразил пулеметный расчет и живую силу ВСУ", - говорится в сообщении.



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Отмечается, что за последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Работа велась с закрытой огневой позиции на расстоянии около 5 км.