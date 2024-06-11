Зеленский заявил, что ждет новых решений от Европы по поставкам ПВО

Владимир Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время положительных решений от Европы по поводу поставок двух-трех систем ПВО. Его слова приводит «РИА Новости».

Перед этим Зеленский посетил 21-ю ракетную группу сил ПВО Германии вместе с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

«Мы работаем с партнерами — с США и другими европейскими партнерами, не хочу говорить, с кем из Европы. Мы ждем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем ПВО», — сказал он.



Ранее Зеленский призвал украинцев возвращаться обратно из-за границы «уже сейчас», чтобы помогать в «восстановлении государства».