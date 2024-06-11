Зеленский призвал украинцев возвращаться «уже сейчас»

Владимир Зеленский призвал граждан Украины возвращаться из-за границы «уже сейчас» и помогать в восстановлении государства. Его слова приводит украинское издание «Страна».

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По данным издания, с таким заявлением Зеленский выступил на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«После окончания войны все приедут восстанавливать Украину, будут места, будет безопасность. Мы за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас», - подчеркнул он.



Напомним, что официально срок полномочий Владимира Зеленского истек в ночь на 21 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

При этом на Украине сейчас проходит масштабная мобилизация, которая уже привела к тому, что Черниговский драматический театр принял решение о закрытии, а в киевском метро увеличены интервалы движения из-за нехватки персонала. Худрук театра сообщил, что в армию были призваны 34 сотрудника, включая артистов, музыкантов и технический персонал.

По данным, озвученным президентом России Владимиром Путиным, ВСУ в месяц теряют около 50 тысяч человек. А мобилизацию на Украине, по его мнению, лишь восполняет потери, но не решает проблему.