Германия переименовала новую инициативу НАТО по поддержке Украины

Германия добилась переименования новой инициативы НАТО по военной поддержке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что Германия настояла на том, чтобы из названия проекта по координации помощи Украине «NATO Mission Ukraine» («Миссия НАТО по Украине») убрали слово «миссия». Источник утверждает, что это было сделано из-за опасений Германии, что такое название можно истолковать как намерение отправить в Украину военных НАТО.

После вмешательства Германии инициативу переименовали в «Nato Security Assistance and Training for Ukraine» — «Содействие НАТО в безопасности и обучение Украины». Ожидается, что о содержании инициативы объявят на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен сохранить уровень финансирования Украины в 40 миллиардов евро ежегодно.