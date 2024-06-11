В Министерстве обороны Болгарии сообщили, что Украина не запрашивала разрешения на использование болгарского оружия для ударов по России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

При этом в болгарском военном ведомстве добавили, что наносить удары по России тем оружием, которое Болгария отправила Украине, попросту невозможно. Там уточнили, что Киев получил от Софии «неисправные, устаревшие или излишние переносные зенитные ракетные комплексы и зенитные ракеты», которые не предназначены для атак по территории другой страны.

«Тактико-технические характеристики старых советских систем, оружия и техники, предоставленных Болгарией, делают практически невозможным нанесение ударов по военным объектам на территории России с оборонительных позиций, занимаемых украинскими вооруженными силами», — сообщает источник.



При этом в болгарском министерстве отметили, что София не ставила перед Украиной каких-либо условий, которые запрещали бы атаки по территории России. Однако Болгария подчеркнула, что ВСУ должны использовать поставленное оружие в соответствии с установленными нормами международного гуманитарного права и Устава ООН.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право поражать военные цели за пределами своей территории, если они используются для ударов по ней.