В ДНР обезвредили беспилотники ВСУ с авиабомбами

Взрывотехники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) обезвредили на западе Донецка и юге региона беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые несли на себе управляемые авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

"Вблизи Волновахи и ул. Бирюзовой в Донецке подавлены два коптера типа "Баба Яга", в том числе один под управлением системы Starlink, вооруженные противотанковыми авиационными бомбами", - сообщили в ведомстве.



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Всего за прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтерском и Волновахой обнаружили и перехватили 237 украинских беспилотников. В их числе как ударные, так и разведывательные.