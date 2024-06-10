Экипажи Су-34 поразили «опорник» ВСУ в зоне ответственности «Востока»

Российские Су-34 поразили «опорник» ВСУ в зоне ответственности «Востока»
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
В пяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу
Ранее ВС России освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью.
Также ВС России поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ.