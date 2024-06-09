Вооруженные формирования Киева уже наносят удары американским оружием по территории России. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала CBS Салливан сказал, что запрет на удары по российской территории «просто не имел смысла». Формирования Киева необходимо «вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям».

«Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал Салливан в эфире телеканала CBS.



Белый дом ранее разрешил Киеву бить американским вооружением по территории России, прилегающей к Харьковской области. При этом запрещено использовать ракеты дальнего радиуса для трансграничных ударов.

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