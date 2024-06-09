На Западе услышали и поняли слова президента РФ Владимира Путина о возможном симметричном ответе — поставках российского оружия в другие регионы мира в ответ на вооружение Украины. Об этом шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Репортер Павел Зарубин поинтересовался у главы МИД РФ, осознали ли в натовских странах, что Россия может поставлять оружие в другие регионы мира в ответ на вооружение киевского режима Западом:

«Вчерашний сигнал Путина, очень четкий, по поводу возможных поставок нашего оружия в другие регионы мира, они услышали на ваш взгляд, поймут?»



Лавров ответил на заявления об отсутствии французских инструкторов на Украине

«Я не сомневаюсь, что услышали. Не сомневаюсь, что поймут», — ответил Лавров.



По его словам, на Западе еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату накануне выборов. Эти люди «поняли и сделают выводы».

«Это симметричный ответ получается. Если вы вооружаете нашего врага… то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия», — сказал Лавров.



По мнению главы МИД, на Западе решили приучать всех к мысли что «еще один шажок», враждебный по отношению к России, «будет сделан завтра, послезавтра». Однако в России всё это видят, и «у нас есть полное понимание, какую роль они играют в развязанной против нас войне».