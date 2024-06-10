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Al Jazeera: палестинцы в Тубасе вступили в столкновения с армией Израиля

Бойцы палестинского сопротивления вступили в столкновения с военнослужащими Армии обороны Израиля в городе Тубас на северо-востоке Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Палестинцы в Тубасе вступили в столкновения с армией Израиля
© ТАСС

По его данным, местное сопротивление дает отпор штурмующим город израильским силам, применяя самодельные взрывные устройства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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