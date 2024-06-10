Палестинцы в Тубасе вступили в столкновения с армией Израиля

Бойцы палестинского сопротивления вступили в столкновения с военнослужащими Армии обороны Израиля в городе Тубас на северо-востоке Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, местное сопротивление дает отпор штурмующим город израильским силам, применяя самодельные взрывные устройства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.