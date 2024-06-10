Посол Израиля в РФ заявила об отсутствии данных о состоянии удерживаемых в Газе россиян

Посол Израиля в России Симона Гальперин не имеет информации о всех пленных, которые находятся в Газе. Об этом она заявила в интервью газете "Известия".

"К сожалению, мы не имеем конкретной информации про всех пленных, которые еще находятся в Газе. Мы знаем, что 43 погибли. По этому вопросу мы работаем ежедневно", - сказала дипломат.



Гальперин добавила, что ее "переполняет чувство гордости" за солдат, которые смогли освободить четырех заложников, удерживаемых ХАМАС. Она также уточнила, что заложники, до сих пор находящиеся в плену у ХАМАС, являются для посольства сверхважным вопросом.

Пресс-служба израильской армии 8 июня сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа, в результате которой были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года. Это Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий и российское гражданство. В палестинском движении ХАМАС в ответ на успешно проведенную операцию пригрозили увеличить число заложников за счет взятия в плен израильских военных в ходе боев в Газе.