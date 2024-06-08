В США рассказали, почему РФ не будет тратить ядерное оружие на Британию
России не надо тратить ядерное оружие, Британия скоро рухнет самостоятельно из-за действий властей в Лондоне. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.
«Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна», — написал Риттер в соцсети X.
Он добавил, что Москве не стоит расходовать боезаряды, а нужно «только подождать», и Британия рухнет сама, благодаря некомпетентности ее нынешних властей.
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