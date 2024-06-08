© Минобороны России

России не надо тратить ядерное оружие, Британия скоро рухнет самостоятельно из-за действий властей в Лондоне. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна», — написал Риттер в соцсети X.



Он добавил, что Москве не стоит расходовать боезаряды, а нужно «только подождать», и Британия рухнет сама, благодаря некомпетентности ее нынешних властей.

МИД Японии вновь заявил об исходящей от России ядерной угрозе

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине. Однако СМИ не учли контекст его высказывания.