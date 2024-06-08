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В США рассказали, почему РФ не будет тратить ядерное оружие на Британию

В США оценили вероятность удара Россией ядерным оружием по Великобритании
© Минобороны России

России не надо тратить ядерное оружие, Британия скоро рухнет самостоятельно из-за действий властей в Лондоне. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна», — написал Риттер в соцсети X.

Он добавил, что Москве не стоит расходовать боезаряды, а нужно «только подождать», и Британия рухнет сама, благодаря некомпетентности ее нынешних властей.

МИД Японии вновь заявил об исходящей от России ядерной угрозе

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине. Однако СМИ не учли контекст его высказывания.

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