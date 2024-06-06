Песков упрекнул СМИ за освещение слов Путина о ядерном оружии

СМИ проигнорировали контекст слов президента РФ Владимира Путина относительно применения ядерного оружия, указал представитель Кремля Дмитрий Песков. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он сказал, что пресса часто «балуется» таким приемом.

Я обратил внимание, что ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина, что он отвечал на вопрос и никто не дал его слова о том, что это «не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете». Ну, это традиционный прием, СМИ этим часто балуются, — отметил Песков.



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Накануне Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ сказал, что Москва не размахивает «ядерной дубинкой». Так он ответил на вопрос представительницы агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько близка ситуация к такому риску. Глава государства подчеркнул, что не он поднимает подобные темы, а на них его выводят журналисты.

Также Путин заметил, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.