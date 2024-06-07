Танкисты ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на Харьковщине

Экипаж Т-72Б3 Северной группировки ВС РФ поразил опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытой огневой позиции нанес удары по позициям украинских националистов на одном из опорных пунктов в Харьковской области. Танкисты вышли на огневую позицию и выпустили снаряды по позициям противника с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны", - говорится в сообщении.



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Корректировка стрельбы танка Т-72Б3 велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата. После подтверждения о поражении цели экипаж незамедлительно переместился с огневой позиции в тыловой район, выполнил мероприятия по маскировке и приступил к подготовке к выполнению очередной боевой задачи. Отмечается, что за несколько дней до этого танк выдержал попадания четырех FPV-дронов при выполнении задачи по поддержке огнем штурмовой группы при взятии опорного пункта.

"Сделана самодельная защита - она закрывает трансмиссию и моторный отсеки. Первые три FPV-дрона попали в защиту, открывая путь, четвертая ударила точно в козырек, разорвало все - сейчас уже все заварено. Пятый просто ударился и он просто не разорвался. Посекло осколками все наверху, прицел, слава Богу, остался цел", - рассказал о боевом выезде механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным Старый, его цитирует оборонное ведомство.