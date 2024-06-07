СМИ: Непригодных к службе солдат ВСУ держат в подвале и не платят зарплату
Бойцов ВСУ, которых признали непригодными к военной службе, насильно держат в подвале. Об этом в четверг, 6 июня, сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на сына одного из военных.
Он рассказал, что в подвале находятся 55 солдат, которым отказываются платить заработную плату. Им не позволяют уволиться по состоянию здоровья.
— По факту они там просто заложники. Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было, — заявил собеседник издания.
Отмечается, что военные обращались в правоохранительные органы, но так и не получили помощи, передает «АиФ».
В районе Волчанска погибла 16-летняя девушка — снайпер Вооруженных сил Украины и ее ровесник, который был оператором дронов.
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