Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населённому пункту в районе города Энергодар в Запорожской области БПЛА с фосфорными боеприпасами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений 1197-го полка ВС России.

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«Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — сказал военный.



В начале апреля компартия Греции сообщила о плане Афин продать Украине снаряды с белым фосфором.

В прошлом году сообщалось, что ВСУ наносят удары снарядами с фосфором по Кинбурнской косе.