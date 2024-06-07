Украинские власти начали инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей, сообщает РИА Новости.

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В городе за последнюю неделю на порядок возросло количество пожаров. Это происходит спустя несколько дней после приезда в населенный пункт группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины. В Херсоне и его окрестностях появились гражданские пикапы, в кузовах которых установлены 82 миллиметровые минометы. При этом они не могут добить до левого берега Днепра, где расположены позиции России.

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Как заявил подпольщик, свидетели не раз слышали звуки исходящих выстрелов, там, где были замечены данные пикапы, а затем сразу очевидные звуки прилетов по правому оккупированному Киевом берегу. По его словам, каждый день в городе «что-то вспыхивает», после чего на местах появляются приезжие журналисты. Потом все в интернете наблюдают кадры с места обстрела Херсона якобы российской армией.

В подполье не исключили, что в качестве якобы раненых, свидетелей и массовки на распространяемых в украинских медиа кадрах прилетов могут выступать сторонники киевского режима из Херсона и, вероятно, снимаются они в этих роликах на платной основе.