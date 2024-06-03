Хуситы сообщили об атаке на Израиль ракетой «Палестина»

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что группировка нанесла удар по израильскому городу Эйлат с помощью баллистической ракеты «Палестина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Отмечается, что хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар ракетой «Палестина» по военной цели, которая находилась в городе Эйлат. При этом какой-либо информации о результатах удара Сариа не предоставил.

«Вооруженные силы Йемена нанесли удар баллистической ракетой "Палестина" по военной цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата — прим. ред.) на юге оккупированной Палестины», — заявил он.

Ранее Хуситы заявили, что атаковали авианосец и эсминец США в Красном море.